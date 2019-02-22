Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'a, Sultanbeyli'de Öğrencilerden Sevgi Gösterisi

Binali Yıldırım'a, Sultanbeyli'de Öğrencilerden Sevgi Gösterisi

6 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor.

Binali Yıldırım'a, Sultanbeyli'de Öğrencilerden Sevgi Gösterisi, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor. Yıldırım, Sultanbeyli AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe başkanlığı karşısında bulunan Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Okulun üst katlarında pencerelerde toplanarak kendisini görmek isteyen, cep telefonlarıyla fotoğraflarını çeken öğrencileri Yıldırım, eliyle  selamladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:37 Kaynak: DHA

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