Binali Yıldırım'a Tebrik Telefonu
1 saat önce
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik etti.
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut
, TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ı İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik etti.
Akbulut, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla aradı.
Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik eden Akbulut, kendisine seçim süreci için başarı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:34 Kaynak: AA
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