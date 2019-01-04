Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'a Tebrik Telefonu

Binali Yıldırım'a Tebrik Telefonu

1 saat önce

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik etti.

Binali Yıldırım'a Tebrik Telefonu, System.String[]
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, TBMM Başkanı Binali Yıldırımİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik etti.

Akbulut, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla aradı.

Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik eden Akbulut, kendisine seçim süreci için başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:34 Kaynak: AA

İstanbul, Binali Yıldırım, Politika
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