Binali Yıldırım'a Uyarladığı Şarkıyla İzlenme Rekoru Kırıyor
4 saat önce
İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Binali Yıldırım'a, Willy William'ın Ego şarkısını uyarlayan Kemal Sağlar izlenme rekoru kırıyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:23 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Binali Yıldırım'a, Willy William'ın Ego şarkısını uyarlayan Kemal Sağlar izlenme rekoru kırıyor.
Erzurumlu Kemal Sağlar, Binali Yıldırım'a Willy William'ın Ego adlı parçası üzerinden uyarladı. Uyarladığı şarkıyı otomobil sürerken seslendiren Sağlar, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kemal Sağlar'ın klibi sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.
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