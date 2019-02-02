Binali Yıldırım'a Vatandaşlardan Yoğun İlgi
44 dakika önce
Binali Yıldırım'a vatandaşlardan yoğun ilgi Binali Yıldırım, Manav Türkleri Dernekleri federasyonunu ziyaret etti.
Binali Yıldırım
'a vatandaşlardan yoğun ilgi
Binali Yıldırım, Manav Türkleri Dernekleri federasyonunu ziyaret etti.
İSTANBUL - TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti. Yıldırım, ziyaretin ardından çevredeki vatandaşlarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Balkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla
'da Manav Türkleri Dernekleri'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretinin ardından Yıldırım, dışarıda kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek onlarla bir araya geldi. Binali Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Sohbetin ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, çevredeki bir pastaneye girerek buradaki vatandaşlarla sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:34 Kaynak: İHA
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