Binali Yıldırım'a Yalova'dan destek

İstanbul seçimlerinde AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın seçim çalışmalarına katılacak olan ekip, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından İstanbul'a yolcu edildi.

İstanbul seçimlerinde AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın seçim çalışmalarına katılacak olan ekip, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından İstanbul'a yolcu edildi.



İstanbul seçimi için çalışmalarını sürdüren AK Parti adayı Binali Yıldırım'a destek vermek ve çalışmalarda aktif rol almak üzere belirlenen Yalova ekibi Çiftlikköy ilçesinden yolcu edildi. Uğurlamaya AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar da katıldı. Ekibe çalışmalarda başarılar dileyen Bağatar, "23 Haziran 2019 tarihinde yinelenecek olan İstanbul seçimlerinde İstanbullular tercihlerini bir kez daha sandığa yansıtacak. Sandıktan çıkacak sonuca herkesin boyun eğmesi lazımdır. Geçen seçimde yaşanan usulsüzlüklerin tekrar yaşanmaması ve demokratik bir seçim yaşanması için gereken tüm önlemler alınmıştır. Biz geçen seçimde olduğumuz gibi bu seçimde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni adayımız Binali Yıldırım'ın kazanacağına inanıyoruz. Bu kapsamda adayımızın yanında olmak üzere belirlenen ekibimizi de İstanbul'a gönderiyoruz. İlerleyen süreçte tüm teşkilatımızla İstanbul'da olacağız" dedi. - YALOVA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

(ÖZEL) Galatasaray Adası sökülmeye başlandı

Ücretini isteyen avukat, magandalar tarafından tekme tokat dövüldü

Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Sivas'ta yapıldı, uzaydan fark ediliyor