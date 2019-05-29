Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'a Yalova'dan destek
Son Dakika Güncel Haber

Binali Yıldırım'a Yalova'dan destek

44 dakika önce

İstanbul seçimlerinde AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın seçim çalışmalarına katılacak olan ekip, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından İstanbul'a yolcu edildi.

Binali Yıldırım'a Yalova'dan destek, System.String[]
İstanbul seçimlerinde AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın seçim çalışmalarına katılacak olan ekip, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından İstanbul'a yolcu edildi.

İstanbul seçimi için çalışmalarını sürdüren AK Parti adayı Binali Yıldırım'a destek vermek ve çalışmalarda aktif rol almak üzere belirlenen Yalova ekibi Çiftlikköy ilçesinden yolcu edildi. Uğurlamaya AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar da katıldı. Ekibe çalışmalarda başarılar dileyen Bağatar, "23 Haziran 2019 tarihinde yinelenecek olan İstanbul seçimlerinde İstanbullular tercihlerini bir kez daha sandığa yansıtacak. Sandıktan çıkacak sonuca herkesin boyun eğmesi lazımdır. Geçen seçimde yaşanan usulsüzlüklerin tekrar yaşanmaması ve demokratik bir seçim yaşanması için gereken tüm önlemler alınmıştır. Biz geçen seçimde olduğumuz gibi bu seçimde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni adayımız Binali Yıldırım'ın kazanacağına inanıyoruz. Bu kapsamda adayımızın yanında olmak üzere belirlenen ekibimizi de İstanbul'a gönderiyoruz. İlerleyen süreçte tüm teşkilatımızla İstanbul'da olacağız" dedi. - YALOVA
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:36 Kaynak: İHA
AK Parti, İstanbul, Yalova, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(ÖZEL) Galatasaray Adası sökülmeye başlandı Ücretini isteyen avukat, magandalar tarafından tekme tokat dövüldü Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı Sivas'ta yapıldı, uzaydan fark ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:20:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'a Yalova'dan destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]