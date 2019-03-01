Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım AB Komiseri Bulç ile Bir Araya Geldi

Binali Yıldırım AB Komiseri Bulç ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi.

Binali Yıldırım AB Komiseri Bulç ile Bir Araya Geldi, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi. Haliç Kongre Merkezi'deki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

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