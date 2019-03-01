Binali Yıldırım AB Komiseri Bulç ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, AB
Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi. Haliç
Kongre Merkezi'deki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:31 Kaynak: İHA
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