Binali Yıldırım, AB Komiseri Bulç ile Görüştü
13 dakika önce
Gülseli KENARLI / İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Avrupa Birliği (AB) Komiseri Violetta Bulç ile görüştü.
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Avrupa Birliği (AB) Komiseri Violetta Bulç ile görüştü. Haliç Kongre Merkezi'deki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:45 Kaynak: DHA
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