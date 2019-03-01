Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile Görüştü
13 dakika önce
- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile görüştü.
- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, AB
Komiseri Violetta Bulç ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:47 Kaynak: AA
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