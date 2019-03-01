Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile Görüştü

Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile Görüştü

13 dakika önce

- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:47 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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