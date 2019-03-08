Binali Yıldırım: Adaletsizlik En Çok Kadın ve Çocukları Mağdur Ediyor
39 dakika önce
- Etkinlikten görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 8 Mart Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasında konuştu.
- Etkinlikten görüntüler AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 8 Mart
Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:06 Kaynak: AA
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