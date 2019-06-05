Binali Yıldırım adaşı ile karşılaşınca
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Binali Yıldırım adaşı ile karşılaşınca Yıldırım: "Sen Binali'sin ben Binali, ne yapacağız etti sana İki bin Ali."SİVAS - Sivas'ta adaşı ile karşılaşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın esprileri ardı ardına sıraladı.
Binali Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:41 Kaynak: İHA
adaşı ile karşılaşınca
Yıldırım: "Sen Binali'sin ben Binali, ne yapacağız etti sana İki bin Ali."
SİVAS - Sivas
'ta adaşı ile karşılaşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın esprileri ardı ardına sıraladı.
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ile Sivas'ta geçiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla bayramlaştığı sırada adı Binalı olan Sivaslı yanına geldi. İki Binali arasında yaşanan diyalogda komşu köylüler olduğu da ortaya çıktı. Adaşı karşılaşınca neşelenen Yıldırım esprileri de ardı ardına sıraladı. Yıldırım, "Sen Binali'sin ben Binali, ne yapacağız etti sana İki bin Ali." dedi. Ardından ise "Şimdilik bana rakip felan olma. Millet karıştırır. Bu sefer ben gireyim seçime sonra sen." şeklinde konuştu. Bu diyalog çevredekilerin gülümsemelerine neden oldu. Yıldırım ile bayramlaşanlar öz çekim yapmak içinde birbiri ile yarıştı.
Binali Yıldırım adaşıyla karşılaştı, esprileri peş peşe sıraladı
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