Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: Aday Olarak Arkamda 16 Yıllık Bir Birikim Var

Binali Yıldırım: Aday Olarak Arkamda 16 Yıllık Bir Birikim Var

1 saat önce

- Etkinlikten görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 8 Mart Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasında konuştu.

Binali Yıldırım: Aday Olarak Arkamda 16 Yıllık Bir Birikim Var, System.String[]
- Etkinlikten görüntüler
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 8 Mart Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:55 Kaynak: AA

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