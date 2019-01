Binali Yıldırım: "Adaylık Başvurusu Sonrası Meclis Başkanlığı Görevini Bırakacağım"

TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım , bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Adaylık başvurusu sonrası Meclis Başkanlığı görevini bırakacağım" dedi.Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, belediye başkanlığı aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığını bırakacağını belirterek, "Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım. Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım" dedi.Programda, "Adaylığınız açıklanmadan önce Sayın Cumhurbaşkanı ile aranızda bazı görüş ayrılıkları olduğuna ilişkin spekülasyonlar yapıldı. Biraz o süreci anlatır mısınız? Adaylığınızla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan 'la aranızda görüş ayrılıkları oldu mu" sorusuna Yıldırım, "Soru acayip. Farklı düşündüğümüz olur; istişare eder, anlaştığımız, anlaşamadığımız konular olur. Karar verildikten sonra farklı düşünmeyiz. Cumhurbaşkanımız ile her konuyu konuştuk, tartıştık. Sonuçta verdiğimiz kararın arkasında kaya gibi durduk" yanıtını verdi."Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyanızda yer alacak mı? Beraber mitingler yapacak mısınız" sorusu üzerine ise Yıldırım, "Gayet tabi yer alacak. Zaten Cumhurbaşkanı 'yapma' deseniz de yapar. Onun hayatı vatandaşlarla haşır neşir olmakla geçmiş. Cumhurbaşkanımız rahatı sevmez. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızla çalışmak çok kolay bir şey değil. 50'den fazla şehirde miting yapacak, bu kampanyada belki de hepimizden fazla çalışacak. Biz İstanbul'da yapacağız ama Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye 'yi dolaşacak" ifadelerine yer verdi."Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin" HDP 'nin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde aday çıkarmayacağının açıklanmasının ardından bunun İstanbul'daki seçime yansımasının ne olacağı şeklinde görüşü sorulan Yıldırım, "Bizim açımızdan fark etmez. İster aday çıkarsınlar, ister çıkarmasınlar. İstanbul Türkiye'nin özeti. İstanbul'da Türkiye'nin her tarafından vatandaşlarımız var. Dolayısıyla biz tüm İstanbulluların desteğine talibiz. HDP'nin verdiği mesaj bellidir, 'Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz' demektir bu. Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin. Türkiye'nin en büyük dertlerinden birisi terördür. Başbakan olduğum gün 'terörü Türkiye gündeminden düşüreceğiz' dedim. Bugün terör gündemin ilk maddesi değil. Bugün Türkiye'nin her yerinde güvenlik sağlanmıştır, terör belası gündemi meşgul etmekten çıkmıştır" ifadelerini kullandı.Kanal İstanbul ProjesiBinali Yıldırım, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili de şunları söyledi:"İstanbul'un felaketine sebep olacak bir proje gibi gösterme gayretleri var, dış yayınlarda hep bu böyle işleniyor. Çünkü ne olacak? Boğaza alternatif oluşturuyor. Boğaza alternatif oluşturmasının hem ulusal güvenliğimiz açısından hem de stratejik menfaatlerimiz açısından çok büyük önemi var."İstanbul'un trafik sorunuİstanbul'daki trafik sorununu çözeceğini vurgulayan Yıldırım, "Ben bu işi Türkiye'de yaptım, yaparım. 22 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. 26 havaalanını 55'e çıkardık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri, insanları, milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Bugün her tarafa uçakla seyahat etmek mümkün. 15 milyon 200 bin hemşehrimiz Türkiye'nin bir yerinden geliyor. Memleketlerine 10 yıl önce 15 yıl önce giderken ne çileler çekiyorlardı şimdi nasıl gidiyorlar. İstanbul'un trafik sorununu çözeceğiz. Dürüst olalım hiç kimse benden 'İstanbul'un trafik sorunu olmayacak' demesin. Ben akışkanlığı vaat ediyorum. Yani trafikte dur kalk yapmakla ömür tüketmeyecek insanlar. Gününün bir saatini trafikte bekleyerek geçirmeyecek. Az da olsa sürekli trafik akacak. Gününün 1 saatini trafikte bekleyerek geçirmeyecek. Az da olsa, 20 - 30 kilometre ile trafik akacak. İstanbul'un en büyük problemi, 20 kilometrelik bir alanda. Tüm trafik burada akıyor. Dolayısıyla bunun çözümü toplu taşımanın, raylı sistemin arttırılmasından geçiyor. Şu an yüzde 20'nin altında bir pay alıyor. 30 milyon yolculuğun yüzde 20'si raylı sistemle yapılıyor. Projeler tamamlandığında yüzde 50'si seyahat etmiş olacak. Böylece trafikte ciddi bir rahatlamayı göreceğiz. Birkaç sene içerisinde değiştirilebilecek bir durum" diye konuştu. - İSTANBUL