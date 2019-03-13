Binali Yıldırım, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti - İstanbul
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- Ziyaretten görüntü AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:27 Kaynak: AA
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