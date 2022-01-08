AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın salona gelişi
Koordinasyon toplantısına katılan partililer
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması ANTALYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Antalya'da "AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu.
(1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Binali Yıldırım: 'AK Parti demek yarın seçim olacakmış gibi hazır olan bir parti demektir' - Son Dakika