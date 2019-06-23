Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım AK Parti İl Başkanlığı'na geldi
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Binali Yıldırım AK Parti İl Başkanlığı'na geldi

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını takip etmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Binali Yıldırım AK Parti İl Başkanlığı'na geldi, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını takip etmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy kullanma işleminin bitmesiyle birlikte sayım işlemleri başladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim sonuçlarını takip etmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Yıldırım'ı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve yetkililer karşıladı. - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:56 Kaynak: İHA
İstanbul, Binali Yıldırım, AK Parti, Güncel
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