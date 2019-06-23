Binali Yıldırım AK Parti İl Başkanlığı'na geldi
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını takip etmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:00 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, seçim sonuçlarını takip etmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy kullanma işleminin bitmesiyle birlikte sayım işlemleri başladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim sonuçlarını takip etmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Yıldırım'ı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
ve yetkililer karşıladı.
(Caner Sönmez - Ahmet Faruk
Sarıkoç/İHA)
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