Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, AK Parti İl Binasından Ayrıldı

Binali Yıldırım, AK Parti İl Binasından Ayrıldı

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Binali Yıldırım Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 00.30 civarında ayrıldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Binali Yıldırım Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 00.30 civarında ayrıldı. Yıldırım'a çıkışta partililer sevgi gösterisinde bulundular. Yıldırım, partililerle fotoğraf da çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:02 Kaynak: DHA

İstanbul, Binali Yıldırım, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı Öcalan'ın Memleketinde 30 Yıl Sonra AK Parti Kazandı Önce Kameralar Önünde Konuştu, Ardından Twitter'dan Çağrı Yaptı: Hakkımı Yedirtmem! AK Parti Sözcüsü Çelik: Uyumsuzluk Net Bir Şekilde Görülüyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 03:02:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, AK Parti İl Binasından Ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]