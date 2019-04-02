Binali Yıldırım, AK Parti İl Binasından Ayrıldı
1 saat önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Binali Yıldırım Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 00.30 civarında ayrıldı.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Binali Yıldırım
Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 00.30 civarında ayrıldı. Yıldırım'a çıkışta partililer sevgi gösterisinde bulundular. Yıldırım, partililerle fotoğraf da çekildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:02 Kaynak: DHA
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