Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, AK Parti İl Binasından Ayrıldı

Binali Yıldırım, AK Parti İl Binasından Ayrıldı

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Binali Yıldırım Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 00.30 civarında ayrıldı.

Binali Yıldırım, AK Parti İl Binasından Ayrıldı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Binali Yıldırım Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 00.30 civarında ayrıldı. Yıldırım'a çıkışta partililer sevgi gösterisinde bulundular. Yıldırım, partililerle fotoğraf da çekildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:19 Kaynak: DHA

İstanbul, Binali Yıldırım, AK Parti, Güncel
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