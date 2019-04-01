Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Binasından Ayrıldı

Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Binasından Ayrıldı

1 saat önce

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından 3 saat süren temasların ardından ayrıldı.

Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Binasından Ayrıldı, System.String[]
AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından 3 saat süren temasların ardından ayrıldı.

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gelerek bazı temaslarda bulundu. Yıldırım, 3 saat süren temaslarının ardından başkanlık binasından ayrıldı. Bina önünde bekleyen vatandaşların alkışları eşliğinde ayrılan Yıldırım basın mensuplarına açıklamada bulunmadı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:54 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, AK Parti, İstanbul, Politika
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