Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi
Son Dakika Politika Haber

Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi

23 dakika önce

Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldiİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim sonuçlarını takip etmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim sonuçlarını takip etmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy kullanma işleminin bitmesiyle birlikte sayım işlemleri başladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Binali Yıldırım seçim sonuçlarını takip etmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Yıldırım'ı AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve yetkililer karşıladı.
Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:49 Kaynak: İHA
Binali Yıldırım, AK Parti, İstanbul, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Bağcılar ilçesinde son durum! AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, ilk seçim sonuçlarıyla ilgili soruya "Hayırlısı olsun" dedi. Dışişleri'nden ABD'nin "Dini Özgürlükler Raporu"na sert tepki Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 19:12:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]