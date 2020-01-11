Binali Yıldırım AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirecek kadroların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kadroları olacağını söyledi.

Partisinin Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin örnek bir teşkilat olduğunu belirtti.

Kentin aynı İstanbul gibi Türkiye'nin özeti olduğunu dile getiren Yıldırım, burada memleketin her köşesinden insanın yaşadığını anlattı.

Yıldırım, Kocaeli'nin hem siyasetteki hem de ekonomideki rolü ve öneminin artarak devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bakıyoruz, Türkiye'de yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi. Bunlar olağan şeyler, seçim arkasından yadırganacak bir durum değil. Şunu herkes bilsin ki bu ülkenin AK Parti kadrolarına ihtiyacı bugün dünden daha fazla. Ülkeyi, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'ni taşıyacak, 100 yıllık çınarı daha da güçlendirecek kadrolar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yine AK Parti kadroları olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Yıldırım'a çini işlemeli hediye takdim etti.

Yıldırım, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesine de ziyarette bulundu.