Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

Binali Yıldırım, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

3 dakika önce

- AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın AK Parti ilçe Başkanlığını ziyareti İSTANBUL - AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece AK Parti ilçe Başkanlığını ziyaret etti.

Binali Yıldırım, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti, System.String[]
- AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın AK Parti ilçe Başkanlığını ziyareti
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece AK Parti ilçe Başkanlığını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:32 Kaynak: AA

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