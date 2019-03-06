Binali Yıldırım, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti
3 dakika önce
- AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın AK Parti ilçe Başkanlığını ziyareti İSTANBUL - AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece AK Parti ilçe Başkanlığını ziyaret etti.
- AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın AK Parti ilçe Başkanlığını ziyareti
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece AK Parti ilçe Başkanlığını ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:32 Kaynak: AA
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