Binali Yıldırım, AK Parti'nin Tuzla Mitinginde Vatandaşlara Seslendi
38 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti'nin Tuzla mitinginde vatandaşlara hitap etti.
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti'nin Tuzla mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:53 Kaynak: AA
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