Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, AK Parti'nin Tuzla Mitinginde Vatandaşlara Seslendi

Binali Yıldırım, AK Parti'nin Tuzla Mitinginde Vatandaşlara Seslendi

38 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti'nin Tuzla mitinginde vatandaşlara hitap etti.

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti'nin Tuzla mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:53 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Tuzla, AK Parti, Güncel
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