Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, AK Parti sandık başkanı Zengin'in cenaze törenine katıldı (2)
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Binali Yıldırım, AK Parti sandık başkanı Zengin'in cenaze törenine katıldı (2)

1 saat önce

BİNALİ Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katıldı.

Binali Yıldırım, AK Parti sandık başkanı Zengin'in cenaze törenine katıldı (2), System.String[]
BİNALİ Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katıldı.
23 Haziran yerel seçimlerinde sandık başında görevli olan 30 yaşındaki AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Zengin için bugün ikindi namazını müteakiben Samandıra'da bulunan Ebubekir Camii'nde kılınan cenaze namazına Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım, namaz öncesi Zengin'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:15 Kaynak: DHA
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