Binali Yıldırım, AK Partili mahalle başkanlarıyla iftarda buluştu
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- İftardan detaylar AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:33 Kaynak: AA
- İftardan detaylar AK Parti
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Avrasya
Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına katıldı.
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