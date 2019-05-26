Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, AK Partili mahalle başkanlarıyla iftarda buluştu

Binali Yıldırım, AK Partili mahalle başkanlarıyla iftarda buluştu

5 saat önce

- İftardan detaylar AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına katıldı.

- İftardan detaylar
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına katıldı.
Binali Yıldırım, AK Partili mahalle başkanlarıyla iftarda buluştu
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:33 Kaynak: AA
belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
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