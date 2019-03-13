Binali Yıldırım: Akıllı Sistemler İnsanın Fıtratında Verilen Özelliklerini Kopyalamaktan Başka Bir...
2 saat önce
- Salondan görüntüler AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuştu.
- Salondan görüntüler
AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:47 Kaynak: AA
AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz
Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz
Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi
Akşener: MHP'ye de AK Parti'ye de Oy Veren İnsanlarımız Kardeşimizdir