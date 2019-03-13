Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: Akıllı Sistemler İnsanın Fıtratında Verilen Özelliklerini Kopyalamaktan Başka Bir...

Binali Yıldırım: Akıllı Sistemler İnsanın Fıtratında Verilen Özelliklerini Kopyalamaktan Başka Bir...

2 saat önce

- Salondan görüntüler AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuştu.

- Salondan görüntüler
AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:47 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
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