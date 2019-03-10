Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Alevi Bektaşi Dernekleri Üyeleriyle Buluştu

Binali Yıldırım Alevi Bektaşi Dernekleri Üyeleriyle Buluştu

50 dakika önce

İstanbul - BİNALİ YILDIRIM ALEVİ BEKTAŞİ DERNEKLERİ ÜYELERİYLE BULUŞTU(ek STK buluşması)(Tür: İstanbul)

İstanbul - BİNALİ YILDIRIM ALEVİ BEKTAŞİ DERNEKLERİ ÜYELERİYLE BULUŞTU(ek STK buluşması)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:46 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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