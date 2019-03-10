Binali Yıldırım Alevi Bektaşi Dernekleri Üyeleriyle Buluştu
50 dakika önce
İstanbul - BİNALİ YILDIRIM ALEVİ BEKTAŞİ DERNEKLERİ ÜYELERİYLE BULUŞTU(ek STK buluşması)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- BİNALİ YILDIRIM ALEVİ BEKTAŞİ DERNEKLERİ ÜYELERİYLE BULUŞTU(ek STK
buluşması)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:46 Kaynak: DHA
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