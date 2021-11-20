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Binali Yıldırım: "Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor" - Son Dakika

Binali Yıldırım: "Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor"

20.11.2021 22:27

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor. Bugün Amerika'da sıfırdan yüzde 7'e çıkmış enflasyon" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan İl Başkanlığı tarafından Bakırevi Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantı, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman ile eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın konuşmalarıyla başladı.

"GÜLÜMSETEN SAÇ ESPRİLERİ"

Açılış konuşmalarında kürsüye çıkan AK Parti Erzincan milletvekili Burhan Çakır, Binali Yıldırım'ın siyah saçlı ve ak saçlı fotoğraflarını göstererek, "Başbakanımız millete yaptığı hizmetlerle saçları (ak) böyle oldu. Biz sizinle gurur duyuyoruz." dedi.

Milletvekili Çakır'ın konuşmasına salonu dolduran kalabalıkta "Ak gençlik burada aksakalın yanında" sloganıyla tezahüratta bulundu.

Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti Erzincan milletvekili Süleyman Karaman ise saç esprisini sürdürerek, "Vallahi bende diyorum ki saç olsun da ister siyah ister beyaz olsun" dedi.

Karaman'ın esprisi salonda uzun süre gülümsemelere neden oldu.

Açılış konuşmalarının ardından sonra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise kürsüde saç esprisiyle hitabetine başlayarak, "Herhalde Burhan Çakır bir daha ki fotoğrafta aksakalı da gösterecek. Öyle anlaşılıyor. Mesajı verdi. Süleyman sende üzülme kardeşim. İşini görecekse (saçını göstererek) yarısını sana vereyim." dedi. Yıldırım'ın bolca gülümsediği anlar salondakilerin alkışlarıyla destek buldu.

"AMERİKA, AVRUPA DENEN ÜLKELER ENFLASYON DİYE BİR ŞEY BİLMİYOR. BUGÜN AMERİKA'DA SIFIRDAN YÜZDE 7'E ÇIKMIŞ ENFLASYON"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, daha sonra konuşmasını ülke gündemine ilişkin konularla sürdürdü.

Pandeminin getirdiği belirsizliğin bütün dünyayı kasıp kavurduğunu kaydeden Yıldırım, "Bunu yaşadığımız hayat pahalılığı, ekonomideki dalgalanmalara bir mazeret olarak söylemiyorum. Bu bir gerçek, bu bir durum tespiti. Amerika, Avrupa denen ülkeler bunlar enflasyon diye bir şey bilmiyor. Bugün Amerika'da sıfırdan yüzde 7'e çıkmış enflasyon. Bu ne demektir 7 kat artış. Bizde onlardan 20'e çıkmış iki kat artış. İyi mi değil. Şunu söylemek istiyorum. Belirsizliği yönetemezsiniz. Hiçbir ülke belirsizliği yönetemez. Kriz yönetilir belirsizlik yönetilemez. Hepimizin umudu bu belanın bir an önce defolmasıdır. Bütün insanlığın başından defolmasıdır. Bunun için bilim adamları herkes gece gündüz çalışıyor. Biz sağlık sistemimizi eyvallah seferber ettik. Bundan en az hasarla çıkmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından program teşekkür belgesi verilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

(Senanur Erdoğan - Emin Ferhat Sevilir/İHA)

Binali Yıldırım: Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor
Binali Yıldırım: Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor
Binali Yıldırım: Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor
Binali Yıldırım: Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor
Binali Yıldırım: Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor
Binali Yıldırım: Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor
Binali Yıldırım: Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor
Binali Yıldırım: Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor
Binali Yıldırım: Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor
Binali Yıldırım: Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor
Binali Yıldırım: Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor
Binali Yıldırım: Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor
Binali Yıldırım: Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor

Togo Cumhuriyeti, Binali Yıldırım, Enflasyon, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım: 'Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binali Yıldırım: "Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor" - Son Dakika
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