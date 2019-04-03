Binali Yıldırım: "Anıtkabir'deki Deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diye Yazmak Akla...
1 saat önce
Binali Yıldırım: "Anıtkabir'deki deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir, başka bir şey demiyorum.
Binali Yıldırım
: " Anıtkabir
'deki deftere İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir, başka bir şey demiyorum. Sabret kardeşim, üç beş gün sonra eğer hakkınsa zaten bu unvanı alacaksın."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:33 Kaynak: AA
Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
Fenomen Şeyma Subaşı'nın Sevgilisi İstanbul'a Geldi!
Yıldırım'dan Tartışma Yaratan "Teşekkürler İstanbul" Pankartlarıyla İlgili Açıklama
Son Dakika! Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım: Seçimin Patronu YSK'dır, İmamoğlu Bunu Bilmeli