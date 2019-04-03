Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Anıtkabir'deki Deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diye Yazmak Akla...

Binali Yıldırım: "Anıtkabir'deki Deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diye Yazmak Akla...

1 saat önce

Binali Yıldırım: "Anıtkabir'deki deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir, başka bir şey demiyorum.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: " Anıtkabir'deki deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir, başka bir şey demiyorum. Sabret kardeşim, üç beş gün sonra eğer hakkınsa zaten bu unvanı alacaksın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:33 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, İstanbul, Anıtkabir, Güncel
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