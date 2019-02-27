Binali Yıldırım Anket Sorusuna Cevap Verdi
1 saat önce
Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de seçim çalışmaları yürütürken basın mensuplarının anketlere ilişkin sorularını yanıtladı.
Gülseli KENARLI/ İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım
, Çekmeköy
'de seçim çalışmaları yürütürken basın mensuplarının anketlere ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir basın mensubunun anketlere ilişkin sorusuna Binali Yıldırım, "Anket tahmindir, bir ölçüdür." cevabını verdi. Siz anketlere bakıyor musunuz? Şeklindeki soruya ise Yıldırım, "Yok. Anketler sokakta. Sokağın anketi bütün anketlerden daha sağlıklıdır. İnşallah bunun sonucunu 31 Mart'ta göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.
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-Binali Yıldırım'ın soruları yanıtlaması
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:31 Kaynak: DHA
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