Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Anket Sorusuna Cevap Verdi

Binali Yıldırım Anket Sorusuna Cevap Verdi

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de seçim çalışmaları yürütürken basın mensuplarının anketlere ilişkin sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım Anket Sorusuna Cevap Verdi, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de seçim çalışmaları yürütürken basın mensuplarının anketlere ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun anketlere ilişkin sorusuna Binali Yıldırım, "Anket tahmindir, bir ölçüdür." cevabını verdi. Siz anketlere bakıyor musunuz? Şeklindeki soruya ise Yıldırım, "Yok. Anketler sokakta. Sokağın anketi bütün anketlerden daha sağlıklıdır. İnşallah bunun sonucunu 31 Mart'ta göreceğiz." şeklinde yanıt verdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:31 Kaynak: DHA

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