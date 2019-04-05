Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Aradaki Fark 29 Binlerden Şu Anda 18 Bin Civarına Düşmüş Durumda.

Binali Yıldırım: "Aradaki Fark 29 Binlerden Şu Anda 18 Bin Civarına Düşmüş Durumda.

1 saat önce

Binali Yıldırım: "Aradaki fark 29 binlerden şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "Aradaki fark 29 binlerden şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan da işlemeler devam ediliyor. Daha sayılacak çok sandık var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:24 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel
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