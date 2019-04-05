Binali Yıldırım: "Aradaki Fark 29 Binlerden Şu Anda 18 Bin Civarına Düşmüş Durumda.
1 saat önce
Binali Yıldırım: "Aradaki fark 29 binlerden şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda.
Binali Yıldırım: "Aradaki fark 29 binlerden şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan da işlemeler devam ediliyor. Daha sayılacak çok sandık var."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:24 Kaynak: AA
İstanbul'un Bazı İlçelerine Ekrem İmamoğlu'nun "Teşekkürler İstanbul" Yazılı Afişleri Asıldı
Binali Yıldırım Son Rakamı Paylaştı: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü
Binali Yıldırım Son Rakamı Paylaştı: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü
Binali Yıldırım'a Açıkça Soruldu: İstanbul'da Seçimler İptal Edilir mi?