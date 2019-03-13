Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Arnavutköy'de Seçim Çalışmalarında Bulundu

Binali Yıldırım Arnavutköy'de Seçim Çalışmalarında Bulundu

47 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy'de seçim çalışmalarını sürdürdü.

Binali Yıldırım Arnavutköy'de Seçim Çalışmalarında Bulundu, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy'de seçim çalışmalarını sürdürdü.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Eski Edirne Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Yıldırım, bir esnafın çay ikram talebi üzerine dükkana girerek çay içti. Yıldırım, vatandaşların fotoğraf çekme talebini geri çevirmeyerek öz çekim yaptı. 

MHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na gelen Yıldırım'ı burada toplanan partililer alkışlarla karşıladı. Yıldırım, daha sonra ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:37 Kaynak: DHA

AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Arnavutköy, Güncel
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