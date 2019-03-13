Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Arnavutköy'de Seçim Çalışmalarında Bulundu

Binali Yıldırım Arnavutköy'de Seçim Çalışmalarında Bulundu

46 dakika önce

İstanbul - BİNALİ YILDIRIM ARNAVUTKÖY'DE SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BULUNDU(MHP ziyareti)(Tür: İstanbul)

İstanbul - BİNALİ YILDIRIM ARNAVUTKÖY'DE SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BULUNDU (MHP ziyareti)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:47 Kaynak: DHA

İstanbul, MHP, Güncel
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