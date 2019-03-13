Binali Yıldırım Arnavutköy'de Seçim Çalışmalarında Bulundu
46 dakika önce
İstanbul - BİNALİ YILDIRIM ARNAVUTKÖY'DE SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BULUNDU(MHP ziyareti)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- BİNALİ YILDIRIM ARNAVUTKÖY'DE SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BULUNDU (MHP
ziyareti)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:47 Kaynak: DHA
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