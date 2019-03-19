Binali Yıldırım, Avcılar Yeşilkent'te Vatandaşlara Hitap Etti
7 dakika önce
- Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avcılar Yeşilkent'te vatandaşlara hitap etti.
- Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avcılar Yeşilkent'te vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:25 Kaynak: AA
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