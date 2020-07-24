Binali Yıldırım: Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması bütün İslam alemi için önemli bir karar - Son Dakika

ESKİ TBMM Başkanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle buluşarak sabah yürüyüşü yaptı. Yıldırım, "Bugün Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması bütün halkımız için ve bütün İslam alemi için önemli bir karardır" dedi.

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve sporcu gençlerle bir araya gelerek Ümraniye Millet Bahçesi'nde yürüyüş yaptı. Binali Yıldırım, Ayasofya ile ilgili önemli mesajlar verdi.