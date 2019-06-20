Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Aylık mavi kartı 205 liradan 160 liraya indireceğiz"
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Binali Yıldırım: "Aylık mavi kartı 205 liradan 160 liraya indireceğiz"

45 dakika önce

- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL (AA) AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.

- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL (AA) AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Binali Yıldırım: Aylık mavi kartı 205 liradan 160 liraya indireceğiz
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:25 Kaynak: AA
belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
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