Binali Yıldırım: "Aylık mavi kartı 205 liradan 160 liraya indireceğiz"
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- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL (AA) AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:25 Kaynak: AA
- AK Parti
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın açıklamaları İSTANBUL (AA) AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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