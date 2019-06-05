Binali Yıldırım, baba ocağında
12 dakika önce
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivas programının ardından Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğup büyüdüğü Kayı köyüne geldi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:02 Kaynak: AA
Cumhur İttifakı'nın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Sivas
programının ardından Erzincan
'ın Refahiye
ilçesinde doğup büyüdüğü Kayı köyüne geldi.
Yıldırım, ilk olarak eşi Semiha Yıldırım
ile köyündeki aile mezarlığına ziyarette bulundu.
Binali Yıldırım, babası Hacı Dursun
, annesi Bahar ve dedesi Hacı Bekir Yıldırım
'ın kabirleri başında dua etti.
Yıldırım, daha sonra köy konağında kendisini bekleyen köylülerle bayramlaştı.
Binali Yıldırım adaşıyla karşılaştı, esprileri peş peşe sıraladı
İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler
AK Partili Veysel Eroğlu'dan, tartışılacak sözler: CHP'nin adayını Yunanistan destekliyor!
Deniz Akkaya, annesinin cenazesinde Binali Yıldırım'a tepki gösterilmesiyle ilgili açıklama yaptı!