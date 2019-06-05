Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, baba ocağında
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Binali Yıldırım, baba ocağında

12 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivas programının ardından Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğup büyüdüğü Kayı köyüne geldi.

Binali Yıldırım, baba ocağında, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivas programının ardından Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğup büyüdüğü Kayı köyüne geldi.
Yıldırım, ilk olarak eşi Semiha Yıldırım ile köyündeki aile mezarlığına ziyarette bulundu.
Binali Yıldırım, babası Hacı Dursun, annesi Bahar ve dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın kabirleri başında dua etti.
Yıldırım, daha sonra köy konağında kendisini bekleyen köylülerle bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:02 Kaynak: AA
İstanbul, Erzincan, Binali Yıldırım, Politika
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