Binali Yıldırım Bahçeli Görüşmesine Kullandığı Klasik Otomobille Geldi
37 dakika önce
İSTANBUL DHATBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli görüşmesine kullandığı klasik otomobille geldi.
İSTANBUL DHA
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli görüşmesine kullandığı klasik otomobille geldi.
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kavacık'taki seçim ofisinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ağırladı.
Binali Yıldırım, Bahçeli'nin ziyareti öncesi ofise, kullandığı 24 FF 224 76 plakalı 76 model Mercedes marka klasik otomobille geldi.
Görüntü Dökümü:
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-Klasik otomobile binmesi
-Klasik otomobille sürücü koltuğuna oturması
-Yolda ilerlemesi
-Otomobilden inmesi
-Ofis önünde bekleyenleri selamlaması
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:07 Kaynak: DHA
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