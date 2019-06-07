Binali Yıldırım Balıklıgöl'ü ziyaret etti
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Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:30 Kaynak: AA
- Binali Yıldırım
'ın Dergah
Camisinde namaz kılması
Binali Yıldırım'a vatandaşların yoğun ilgisi
Binali Yıldırım'ın Balıklıgöl
'e yem atması
Küçük çocuğun türkü söylemesi
Binali Yıldırım'ın Balıklıgöl'ü gezmesi detay
Binali Yıldırım'a hediye verilmesi
Binali Yıldırım'ın meyan şerbeti içmesi ŞANLIURFA - Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şanlıurfa
'da Balıklıgöl'ü ziyaret etti.
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