Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Balıklıgöl'ü ziyaret etti
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Binali Yıldırım Balıklıgöl'ü ziyaret etti

1 saat önce

- Binali Yıldırım'ın Dergah Camisinde namaz kılması Binali Yıldırım'a vatandaşların yoğun ilgisi Binali Yıldırım'ın Balıklıgöl'e yem atması Küçük çocuğun türkü söylemesi Binali Yıldırım'ın Balıklıgöl'ü gezmesi detay Binali Yıldırım'a hediye verilmesi Binali Yıldırım'ın meyan şerbeti...

Binali Yıldırım Balıklıgöl'ü ziyaret etti, System.String[]
- Binali Yıldırım'ın Dergah Camisinde namaz kılması
Binali Yıldırım'a vatandaşların yoğun ilgisi
Binali Yıldırım'ın Balıklıgöl'e yem atması
Küçük çocuğun türkü söylemesi
Binali Yıldırım'ın Balıklıgöl'ü gezmesi detay
Binali Yıldırım'a hediye verilmesi
Binali Yıldırım'ın meyan şerbeti içmesi ŞANLIURFA - Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:30 Kaynak: AA
Dergah, Binali Yıldırım, Balıklıgöl, Güncel
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