Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Barış Yarkadaş'tan Tazminat Kazandı

Binali Yıldırım, Barış Yarkadaş'tan Tazminat Kazandı

17 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kendisine ait internet sitesi ile bir çok gazetede yayınlanan beyanlarında, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'a açtığı davada, 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

Binali Yıldırım, Barış Yarkadaş'tan Tazminat Kazandı, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kendisine ait internet sitesi ile bir çok gazetede yayınlanan beyanlarında, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'a açtığı davada, 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Binali Yıldırım'ın avukatı Muhammed Gök ile davalı Barış Yarkadaş'ın avukatı Pınar Ayça Sarıtaş katıldı.

Duruşmada söz verilen Binali Yıldırım'ın avukatı Gök, kişilik haklarının ihlal edilmiş olması nedeniyle davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

Yarkadaş'ın avukatı Sarıtaş ise kişilik haklarına saldırı oluşturacak bir husus bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesini istedi.

Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, 10 bin lira manevi tazminatın 6 Mart 2018 tarihinden işleyecek yasal faiziyle Yarkadaş'tan alınarak, Yıldırım'a verilmesine karar verdi.

- Dava dilekçesinden

Anadolu 29 Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Yarkadaş'ın 6 Mart 2018'de şahsi internet sitesi olan "www.barisyarkadas.com"da yayınlanan ve Cumhuriyet, Sözcü, Birgün gazetelerinde de haber yapılan beyanlarında, "Başbakan Binali Yıldırım'ın Fikirtepe'deki arsası için özel sözleşme yapıldı. Vatandaşın arsası ise satışa çıkarıldı. Bu nasıl bir adalet", "Başbakanın arsasına sözleşme kıyağı" gibi ifadeler kullandığı anlatılmıştı.

Davalı Yarkadaş'ın, beyanlarını Twitter üzerinden de paylaştığı aktarılan dilekçede, bu beyanların Binali Yıldırım'ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu, bu nedenle 50 bin lira manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:39 Kaynak: AA

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