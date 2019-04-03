Binali Yıldırım: "Başka Ülkelerdeki Belediye Başkanlarına Tebrik Ettirmek, Aratmak, Uluslararası...
1 saat önce
Binali Yıldırım: "Başka ülkelerdeki belediye başkanlarına tebrik ettirmek, aratmak, uluslararası baskı yapmaya çalışmak, dış ülkelerden destek mesajları talep etmek, almak, Türk milletinin sinirini bozmaktadır.
Binali Yıldırım
: "Başka ülkelerdeki belediye başkanlarına tebrik ettirmek, aratmak, uluslararası baskı yapmaya çalışmak, dış ülkelerden destek mesajları talep etmek, almak, Türk milletinin sinirini bozmaktadır. Açık konuşuyorum. Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:29 Kaynak: AA
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