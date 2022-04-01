Binali Yıldırım: 'Başkan Ekrem İmamoğlu, Allah razı olsun' paylaşımını gördüm, çok üzüldüm - Son Dakika

Üsküdar Belediyesince Çavuşdere Spor Sarayında düzenlenen Yerel Yönetimler Şenliğinde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ilçede önemli projelere imza attığını ve emeğinin büyük olduğunu söyledi. Yıldırım, Üsküdar'da yapılan hizmetleri tek tek anlatmaya gerek olmadığını, Üsküdarlıların bunu yaşayarak gördüğünü ve her seçimde partilerini iktidara taşıdığını kaydetti.

Türk halkının, AK Parti'yi 20 yıldır yerel yönetimler ve merkezi yönetimde iş başında tuttuğunu anlatan Yıldırım, "Biz de bu sorumluluğun bilincinde olarak gece gündüz demeden liderimiz, memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üsküdar sıradan bir ilçe değildir. Üsküdar İstanbul'un özeti, İstanbul da Türkiye'nin özetidir. Anadolu'nun her yerinden vatandaşlarımız Üsküdar'da birlikte, kardeşçe yaşıyor." diye konuştu.

"BİR PAYLAŞIM GÖRDÜM VE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Binali Yıldırım, geçen seçimlerden Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarıyla çıktığının altını çizerek, yine ilk günkü aşkla 2023-2024 seçimlerine emin adımlarla hazırlandıklarını ve bu seçimlerden de başarıyla çıkacaklarını söyledi. AK Parti'nin son 20 yılda bütün hayal kırıklıklarını sona erdirdiğini ve bugüne kadar Türkiye'yi gelecek yüz yıla hazırlayacak eserleri tek tek hayata geçirdiğini vurgulayan Yıldırım, şunları ifade etti: "Seçimlerden sonra bir İstanbullu paylaşım yapmış gördüm, çok üzüldüm. 'Başkan Ekrem İmamoğlu, Allah razı olsun Marmaray'ı yaptın, çok güzel olmuş, eline sağlık.' diyor. İşte böyle, bir hal var memlekette. Önemli değil, biz hizmeti vatandaş için yapıyoruz. Biliyoruz ki vatandaş da biliyor hem de çok iyi biliyor.

Binali Yıldırım

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR BİZ HAZIRIZ"

15 sefer tartıya çıkmışız, milletin onayını almışız. 16'ncı sefere hazır mıyız Üsküdar? Ne yaparsa yapsınlar biz hazırız, kim gelirse gelsin. İster yuvarlak masa, ister dört köşeye yapsınlar, ister arka arkaya yürüsünler, ister kol kola girsinler, hiç fark etmez. Biz buradayız, milletin içindeyiz, milletimizle birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. İşte Üsküdar 2023 ve 2024'e hazır."