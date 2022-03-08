Binali Yıldırım: Batı medeniyeti gibi ikiyüzlü siyaseti kabul etmiyoruz - Son Dakika
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Binali Yıldırım: Batı medeniyeti gibi ikiyüzlü siyaseti kabul etmiyoruz

08.03.2022 17:28

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Rusya ve Ukrayna savaşının bir an önce bitmesini; masum insanların, çocuklarının ölümünün sona ermesini canıgönülden arzu ediyoruz.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Rusya ve Ukrayna savaşının bir an önce bitmesini; masum insanların, çocuklarının ölümünün sona ermesini canıgönülden arzu ediyoruz. Biz başka Batı medeniyeti gibi ikiyüzlü bir siyaseti, duruşu asla kabul etmiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım, Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı ziyaret etti. Yıldırım'ı burada MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in yanı sıra partililer karşıladı. Karşılama sırasında konuşan Yıldırım, "Kadınlarımızın önümüzdeki süreçte her alanda daha fazla yer alacağına hiçbir tereddüttüm yok. Son 20 yılda yaşadıklarımız bunu teyit ediyor. Bugün öğretmenlerimizin yarısından fazlası kadınlarımızdan oluşuyor. Meclis'imizde yüzde 20'ye yakın bir orana eriştik. Burada daha da ileriye gitmek gerekiyor" dedi.

Binali Yıldırım daha sonra müzede 'Dünya Kadınlarla Güzel' konulu resim sergisinin açılışını yaparak, konferans salonunda öğrencilere hitap etti.

'RUSYA- UKRAYNA SAVAŞININ BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ ARZU EDİYORUZ'

Kendisine tevdi edilen Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer devlet başkanlarına şükranlarını sunduğunu söyleyen Binali Yıldırım, göreve gelmesinin ardından Türk devletlerine ve tarihine olan ilgisinin daha farklı olmaya başladığını kaydetti. Yıldırım, "Biraz daha derinlemesine işin içine girmeye başladım. Gördüm ki bildiklerimiz, bilmediklerimizin yanında çok küçük kalıyor. Türk devletlerinin, coğrafi olarak bakıldığında 5 milyon kilometrekarelik bir alanda yer alıyor. Türk devletleri 160 milyon nüfusa hitap ediyor ve toplam 500 milyar doların üzerinde bir milli gelirleri bulunuyor. Kendi aralarındaki ticarete baktığımızda yüzde 3'ü geçmiyor. Ne kadar daha fazla yapacağımız iş olduğunu buradan da görüyoruz. O halde önce dilde birliği sağlamamız gerekiyor, ortak tarih kültürünü oluşturmamız gerekiyor ve adım adım da refahı bütün Türk devletleri arasında yaymamız, geliştirmemiz, adil paylaşımı da sağlamamız gerekiyor. Dünyadaki huzursuzlukların kaynağı adil paylaşımın olmamasından kaynaklanıyor. Bazıları Türk Devletleri Teşkilatı'nın birtakım çevrelere endişe sebebi olduğunu söylese de amacımız bütün bölge ülkeleriyle dostane ilişkileri geliştirmek ve bölgesel barışı, huzuru sürdürülebilir hale getirmektir" diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna savaşına da değinen Yıldırım, "Rusya ve Ukrayna savaşının da bir an önce bitmesini; masum insanların, çocuklarının ölümünün sona ermesini canı gönülden arzu ediyoruz. Biz başka Batı medeniyeti gibi ikiyüzlü bir siyaseti, duruşu asla kabul etmiyoruz. Maalesef Batılılar tehdit kendilerine gelmediği zaman ilgisiz davranıyorlar, tehlike yaklaştığı zaman ise ciyak ciyak bağırıyorlar" dedi.

Binali Yıldırım: Batı medeniyeti gibi ikiyüzlü siyaseti kabul etmiyoruz
Binali Yıldırım: Batı medeniyeti gibi ikiyüzlü siyaseti kabul etmiyoruz
Binali Yıldırım: Batı medeniyeti gibi ikiyüzlü siyaseti kabul etmiyoruz
Binali Yıldırım: Batı medeniyeti gibi ikiyüzlü siyaseti kabul etmiyoruz

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Saldırının ortasında kalan Ukraynalı çocukların gözlerindeki korku kameralara yansıyor Saldırının ortasında kalan Ukraynalı çocukların gözlerindeki korku kameralara yansıyor

Binali Yıldırım, Ukrayna, Masum, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım: Batı medeniyeti gibi ikiyüzlü siyaseti kabul etmiyoruz - Son Dakika


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