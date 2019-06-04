BİNALİ YILDIRIM BAYRAM NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI
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Haber- Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ / İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan camii'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:20 Kaynak: DHA
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