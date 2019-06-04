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BİNALİ YILDIRIM BAYRAM NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

46 dakika önce

Haber- Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ / İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan camii'nde kıldı.

Haber- Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/ İSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan camii'nde kıldı. Yıldırım namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
BİNALİ YILDIRIM BAYRAM NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:20 Kaynak: DHA
İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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