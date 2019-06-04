BİNALİ YILDIRIM BAYRAM NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI
30 dakika önce
BİNALİ YILDIRIM BAYRAM NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI (2) (aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:37 Kaynak: DHA
İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM BAYRAM NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI (2) (aktüel görüntü)
(Tür: İstanbul
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