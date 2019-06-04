Binali Yıldırım, bayram namazını Mimar Sinan Camii'nde kıldı
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- Binali Yıldırım'ın camiden çıkışı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mimar Sinan Camii'ndeki bayram namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:21 Kaynak: AA
- Binali Yıldırım
'ın camiden çıkışı
Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mimar Sinan
Camii'ndeki bayram namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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