Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, bayram namazını Mimar Sinan Camii'nde kıldı
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Binali Yıldırım, bayram namazını Mimar Sinan Camii'nde kıldı

45 dakika önce

- Binali Yıldırım'ın camiden çıkışı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mimar Sinan Camii'ndeki bayram namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

- Binali Yıldırım'ın camiden çıkışı
Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mimar Sinan Camii'ndeki bayram namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Binali Yıldırım, bayram namazını Mimar Sinan Camii'nde kıldı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:21 Kaynak: AA
İstanbul, Binali Yıldırım, Mimar Sinan, Güncel
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