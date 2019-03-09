Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" Programına Katıldı

Binali Yıldırım, "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" Programına Katıldı

30 dakika önce

- programdan detaylar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması Mustafa Yıldızdoğan'ın şarkı söylemesi İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde MHP İstanbul...

- programdan detaylar
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
Mustafa Yıldızdoğan'ın şarkı söylemesi İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:08 Kaynak: AA

Küçükçekmece, Mustafa Yıldızdoğan, Binali Yıldırım, Güncel
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