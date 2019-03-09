Binali Yıldırım, "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" Programına Katıldı
30 dakika önce
- programdan detaylar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması Mustafa Yıldızdoğan'ın şarkı söylemesi İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde MHP İstanbul...
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:08 Kaynak: AA
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Hollanda Ümit Milli Takımına Çağrıldı
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Gençlerle Birlikte PUBG Oynadı
Vatandaşlar, 12 Saat Cipte Mahsur Kalan Köpek İçin Seferber Oldu
"Gel Seninle Bir Konuşalım" Çağrısını Reddedince Silahlı Saldırıya Uğradı