Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "(Belediye Başkanlığı) Aday Müracaatı Yapıldığı Andan İtibaren Meclis Başkanlığını...

Binali Yıldırım: "(Belediye Başkanlığı) Aday Müracaatı Yapıldığı Andan İtibaren Meclis Başkanlığını...

1 saat önce

Binali Yıldırım: "(Belediye başkanlığı) Aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığını bırakacağım."

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "(Belediye başkanlığı) Aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığını bırakacağım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:26 Kaynak: AA

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