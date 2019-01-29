Binali Yıldırım: "(Belediye Başkanlığı) Aday Müracaatı Yapıldığı Andan İtibaren Meclis Başkanlığını...
1 saat önce
Binali Yıldırım: "(Belediye başkanlığı) Aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığını bırakacağım."
Binali Yıldırım
: "(Belediye başkanlığı) Aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığını bırakacağım."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:26 Kaynak: AA
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