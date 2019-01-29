Binali Yıldırım: "(Belediye Başkanlığı) Partim Müracaatı Yaptığı Zaman Aynı Anda Meclis...
1 saat önce
Binali Yıldırım: "(Belediye başkanlığı) Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım."
Binali Yıldırım
: "(Belediye başkanlığı) Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:32 Kaynak: AA
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